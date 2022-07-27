Брянск, 27 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Двое граждан Молдавии пострадали при атаке на таможенный пункт «Троебортное» в Севском районе Брянской области. Один из них скончался, подтвердили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Официальное сообщение молдавские власти опубликовали вечером 26 июля. Второй пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Личности обоих мужчин установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, после атаки украинского дрона на пропускной пункт СКР возбудил уголовное дело.