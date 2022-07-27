Салехард, , 09:52 — REGNUM На Ямале вынесен приговор гражданину, развращавшему детей через интернет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Депрессия

Установлено, что в 2015 году житель Нового Уренгоя 1969 года рождения в социальной сети подыскивал детей в возрасте 10-15 лет, вступал с ними в переписку, слал им фото и видеоматериалы, вёл с детьми циничные беседы на сексуальные темы.

«Своими противоправными действиями мужчина нарушил право детей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив им моральный вред и психологическую травму», — отмечают в ведомстве.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 19 детей из различных регионов Российской Федерации.

Отмечается, что в 2017 и 2019 годах судами в отношении данного гражданина уже были вынесены обвинительные приговоры за совершение развратных действий в отношении детей. В настоящее время он отбывает наказание, однако следствие продолжает выявлять новые эпизоды его преступлений.

Приговором суда виновному в насильственных действиях сексуального характера, а также в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.