Бухарест, 27 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о начале работ по разработке так называемой «новой медицинской стратегии», призванной предотвратить распространение на территории страны инфекционных заболеваний. Об этом 27 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, суть новшества заключается в выделении официальным Бухарестом дополнительных бюджетных средств на исследования в области медицины, а также закупку современных противоэпидемических препаратов.

Кроме того, предполагается создание плана эвакуации населения на случай массовых заражений и введения карантинных мероприятий в потенциально опасных зонах.

«Основная роль в принятии решений будет отдана министерству здравоохранения, а исполняющие функции будут возложены на МВД и Департамент по чрезвычайным ситуациям», — говорится в правительственном документе.

Другие детали программы не разглашаются.