Ухань, Китай, 27 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В районе Цзянся города Ухань, находящегося в китайской центральной провинции Хубэй, был введён карантин сроком на три дня из-за выявленных там четырёх бессимптомных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля говорится в заявлении районного штаба по профилактике и борьбе с COVID-19.

Wuhan.gov.cn Пациент с подозрением на коронавирус в Ухане

В заявлении уточняется, что из-за того, что 26 июля в названном районе Уханя было выявлено четыре бессимптомных случая заражения SARS-CoV-2, с 04:00 (23:00 26 июля мск) 27 июля в нём вводится трёхдневный карантин для профилактики и контроля распространения нового заболевания.

При этом уточняется, что в это время жителям района нельзя буде его покинуть, а жителям других районов города — нежелательно приезжать в Цзянся. Также рекомендуется чаще мыть руки, проветривать помещения, носить маски и не собираться в большие группы.

Напомним, в китайском городе Ухань в январе 2020 года появились сообщения о неизвестной пневмонии, позднее получившей название коронавирусной инфекции и выросшей до масштабов пандемии.