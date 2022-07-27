Иркутск, , 09:50 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 27 июля известил об отправке новой партии груза для российских военнослужащих, которые защищают Донбасс. Это — берцы, легкие и теплые спальники.

Гуманитарная помощь U.S. Navy

«Понятно, что ребятам всё это выдается по линии минобороны. Но оно быстро приходит в негодность. Берцы, кстати, шили в Иркутске. Всё собранное фурой едет до Новосибирска, а оттуда бортами министерства обороны — непосредственно к бойцам», — пояснил глава региона.

Также известно, что жители Иркутской области направили 180 тонн груза жителям ДНР и ЛНР.

«Это предметы первой необходимости, индивидуальные наборы, рационы питания для взрослых и детей, особенно важно — питьевая вода. С этим там сейчас сложности. Готовятся к отправке ещё 28 тонн. В основном — продукты питания, матрасы, постельное белье, бензопилы, бензокосилки и водяные помпы. Сбор помощи продолжается. Средства принимают Благотворительный фонд «Звезда» и региональное отделение Российского Красного Креста»,

— отметил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Приангарье отправило в Донбасс 22 тонны гуманитарной помощи, это продукты, средства гигиены, бытовая химия, вода, канцелярские товары.

Читайте также: Приангарье отправило на Украину свыше 20 тонн гуманитарной помощи