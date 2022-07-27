Иркутск, 27 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 27 июля известил об отправке новой партии груза для российских военнослужащих, которые защищают Донбасс. Это — берцы, легкие и теплые спальники.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

«Понятно, что ребятам всё это выдается по линии минобороны. Но оно быстро приходит в негодность. Берцы, кстати, шили в Иркутске. Всё собранное фурой едет до Новосибирска, а оттуда бортами министерства обороны — непосредственно к бойцам», — пояснил глава региона.

Также известно, что жители Иркутской области направили 180 тонн груза жителям ДНР и ЛНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Приангарье отправило в Донбасс 22 тонны гуманитарной помощи, это продукты, средства гигиены, бытовая химия, вода, канцелярские товары.

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