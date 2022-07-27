Уфа, 27 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Обманутые дольщики одного из долгостроев в Башкирии в 2022 году смогут получить ключи от своих квартир. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Volgograd.ru Долгострой

По информации пресс-службы некоммерческой организации «Фонд Башкирии по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства», работы по достройке проблемного дома, расположенного в квартале 378 на пересечении улиц Ленина и Чернышевского в Уфе идут с опережением графика.

«В настоящее время в секции Е оборудуется проем лифтовой шахты. На днях начнется монтаж лифта. Получистовая отделка квартир завершена. Идет устройство мест общего пользования: штукатурка, покраска стен, укладка плитки. Полностью окончены утепление и отделка фасада в секции Е. В секциях Ж и И эти работы завершатся к сентябрю», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что рабочие завершили заливку монолита подземного паркинга. Сейчас они монтирует там систему пожаротушения. В ближайшее время специалисты начнут отделочные работы.

Сообщается, что дом по улице Ленина-Чернышевского достраивает Фонд защиты прав дольщиков Башкирии.