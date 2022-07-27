Биробиджан, , 09:49 — REGNUM Китайский инвестор обещает создать в Еврейской автономии производство продукции из соевых бобов. Предполагается, что предприятие начнут возводить в 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе правительства ЕАО.

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Производить в регионе намерены соевое масло и шрот. Кроме того, будет работать зерносушильный комплекс. Строить завод намерены в три этапа, завершить создание производства — в 2027 году. Предполагается, что на предприятии также будут делать комбикорма для животных и перерабатывать кукурузу.

По словам губернатора Еврейской автономии Ростислава Гольдштейна, власти готовы сопровождать проект в ручном режиме. От компании-инвестора требуется предоставить полный проект с промышленной визуализацией, подготовить необходимое оборудование и подтвердить источники финансирования.

«Серьёзной мерой поддержки может стать включение инвестора ООО «ТТК ИСТСАЙД» в пул резидентов ТОР «Амуро-Хинганская», — также подчеркнули в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области обещали принять меры поддержки сельскохозяйственных компаний. Производители продуктов питания будут получать гранты и субсидии.