Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. На проведение работ по ремонту Рыбацкого моста в Санкт-Петербурге найден подрядчик, стоимость работ оценивают в 368 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Дарья Драй ИА REGNUM Вантовый мост

АО «ПО «Возрождение» проведёт ремонт переправы через реку Славянку, а ООО «Фундаментстрой» выступило проектировщиком. На приведение моста в нормальное состояние уйдёт примерно 12 месяцев. Завершить все ремонтные мероприятия должны к 15 октября 2023 года. К ним приступят после того, как будет готова разрешительная документация.

Специалисты проведут капитальный ремонт моста, который из-за своего состояния стал пешеходным. На переправе есть дефекты железобетонных пролётных строений, а на балках есть коррозия.

Для того, чтобы жители могли перебираться через реку во время ремонта, установят временный мост.

Напомним, что в Петербурге также осуществляется ремонт Биржевого моста. Ранее специалисты приступили к установке гидроцилиндров.