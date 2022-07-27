Ярославль, 27 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Ярославле 26 июля от электроэнергии отключили рынок на улице 8 марта в Красноперекопском районе города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали работающие на рынке предприниматели.

Рынок на улице 8 марта в Ярославле

Свет на рынке отключили с утра. Когда люди начали выяснять в чём дело, им сообщили, что электричества нет из-за долгов по оплате. При этом у многих начал портиться замороженный и охлаждённый товар. Сами владельцы торговых точек считают, что дело вовсе не в неоплате, а в борьбе за рынок между ООО «Мангуст», которое арендует эту землю с 2008 года, и муниципальным предприятием «Ярмарки Дзержинского района», которое, по мнению людей, хочет забрать себе эту территорию.

«Они хотят захватить земельный участок со всеми существующими постройками. Требуют заключить договор с МУПом, иначе ларёк вывезут с торговой площадки», — пояснил один из продавцов на рынке.

Предприниматели говорят, что их устраивала работа с «Мангустом», а перспективы перехода под управление муниципальной компании пугает.

«Зачем мне заключать договор с «Ярмарками» до 15 сентября? По документам мы, как собственники, теряем наши же объекты, наши же торговые точки сдают нам в аренду. И стоимость арендной платы повышается в разы. А если что-то не нравится, то забирайте свой ларёк и валите отсюда», — рассказал предприниматель.

В самом муниципальном предприятии свою причастность к отключению электричества на рынке в жару отрицают.

«Это уже вотчина ТНС. У них есть договор с «Мангустом», и я не могу быть в курсе — какие у них там отношения, почему они отключили «Мангуст». Мы провели свою линию на основании этого же договора, и к нам подключиться вообще без проблем. Пожалуйста, подключайтесь. Свет будет, электричество будет, оно есть. Только для того, чтобы к нам подключиться, надо с нами заключить договор. Никто не отказывает. У нас всё для этого было готово, мы не пришли и не сказали «все к нам», — рассказал директор МУП, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов.

Дмитрий Соколов пояснил, что городские власти ещё в марте уведомили ООО «Мангуст» о расторжении договора аренды. Вместо рынка на этом месте теперь официально значится «ярмарка». А МУП «Ярмарки Дзержинского района» является оператором ярмарки, пока что временным.

«Аренда этого участка не подразумевает проведения на нём вот такого рынка. То есть, использование этого участка под рынок — невозможно. Есть представление от прокуратуры от 2021 года в адрес мэрии. То же самое, один в один, было на рынках на Авиаторов и на Спартаковской. Что вид разрешённого использования не соответствует. Сейчас там уже все хорошо. И для того, чтобы привести эти дела в порядок, никакой аренды земельных участков не будет, а будет конкурс на проведение ярмарки объявлен. На который может заявиться кто угодно. Конкурс объявлен, всё официально, мы ровно также на правовых основаниях будем в нём участвовать. Но чтобы люди работали до конкурса вот эти полтора месяца, мы подали заявку на то, чтобы нам дали возможность работать оператором. Она у нас есть от 20 июля», — сообщил Дмитрий Соколов.

Приём заявок на конкурс по выбору постоянного оператора ярмарки ведётся до 25 августа, а итоги должны будут подвести 30 августа. Вечером 26 июля электроснабжение рынка возобновили.