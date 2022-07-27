Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Холодный атмосферный фронт, который пройдет по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 июля, понизит температуру воздуха до +20 градусов, а также принесет дожди и грозы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 27 июля ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

Елена Молчанова ИА REGNUM Набережная реки Мойки. Петербург

По его словам, в среду, 27 июля, в городе на Неве и области ожидается облачная с прояснениями погода.

«Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепла», — заметил синоптик.

Температура воздуха днем ожидается до +20…+22 градусов, по Ленобласти +18…+23 градусов, на востоке до +28 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

«В четверг кратковременные дожди и прохладно», — подытожил Леус.