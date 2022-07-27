Тегеран, , 09:48 — REGNUM Россия и Иран работают над созданием подобной SWIFT совместной межбанковской системы платежей, заявил замглавы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

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По его словам, две страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны обладать специальной системой, подобной SWIFT.

«Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы. Сейчас мы практически достигли весьма неплохого соглашения, на основе которых мы могли бы совершать валютные операции между двумя странами», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафари заявил, что Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры.

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