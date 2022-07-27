Тегеран, 27 июля 2022, 09:48 — REGNUM Россия и Иран работают над созданием подобной SWIFT совместной межбанковской системы платежей, заявил замглавы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.
По его словам, две страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны обладать специальной системой, подобной SWIFT.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафари заявил, что Иран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры.
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