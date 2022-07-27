Вашингтон, 27 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Российский автогонщик, бывший участник «Формулы-1» Даниил Квят 31 июля проведёт дебютную гонку в американском чемпионате NASCAR. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба команды «Хэзеберг», за которую он выступит.

Steve Даниил Квят

«Команда «Хэзеберг» с гордостью сообщает, что Даниил Квят дебютирует в чемпионате NASCAR на трассе в Индианаполисе», — говорится в заявлении.

Гонка пройдёт 31 июля и начнётся в 21:30 (мск).

Напомним, Квяту выступал в «Формуле-1» в 2014-2017 и 2019–2020 годах за команды «Торо Россо» и «Ред Булл». Всего на счету 28-летнего пилота 110 гонок в «Формуле-1» и три подиума.