Москва, , 09:46 — REGNUM Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании в ходе предвыборных дебатов, говоря о России, высказывают полный бред. Об этом 27 июля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию с неожиданно прервавшимися дебатами между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании на телеканале TalkTV.

Глупость Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на «дебатах» в Британии кандидаты на пост премьер-министра. Спорили о том, новаторство это или английская традиция», — написала российский дипломат в телеграм-канале.

«И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс», — продолжила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, «лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссёр».

Читайте также: На дебатах кандидатов в премьер-министры Британии ведущая упала в обморок

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля во время теледебатов кандидатов на пост премьер-министра Британии ведущая телеканала TalkTV Кейт Маккэн упала в обморок. Речь как раз произносила министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс, причём она говорила о России.

Сказав о том, как опасно, если президент РФ Владимир Путин «добьётся успеха на Украине», ведь он на этом «не остановится», кандидат вынуждена была остановиться.