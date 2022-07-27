Калуга, 27 июля 2022, 10:51 — REGNUM В Калужской области с 1 сентября в штате почти 200 школ появится новая должность — советника директора по воспитательной работе. Ставка советника директора составит 0,2% ставки педагога, сообщил в социальных сетях министр образования и науки области Александр Аникеев.
Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, в 2022 году должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями появится в десяти регионах России, где будет апробирован пилотный проект. В 2023 году эта должность будет введена во всех регионах России.
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