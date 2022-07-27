Калуга, , 10:51 — REGNUM В Калужской области с 1 сентября в штате почти 200 школ появится новая должность — советника директора по воспитательной работе. Ставка советника директора составит 0,2% ставки педагога, сообщил в социальных сетях министр образования и науки области Александр Аникеев.

В школе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это новая должность, обладатель которой поможет ученикам ориентироваться в масштабных федеральных образовательных проектах, обеспечит взаимодействие с детскими организациями, а директору окажет самое обстоятельное содействие в реализации программ воспитания. На должность советников будут отобраны победители конкурса Минпросвещения России «Навигаторы детства 2.0», — отметил Александр Аникеев.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, в 2022 году должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями появится в десяти регионах России, где будет апробирован пилотный проект. В 2023 году эта должность будет введена во всех регионах России.

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