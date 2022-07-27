Бухарест, , 09:45 — REGNUM Семейная пара из Бухареста задержана по подозрению в неуплате налогов на общую сумму в 68 млн леев (13,5 млн евро). Об этом 27 июля пишет бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительной информации, указанные лица подозреваются в создании так называемой «финансовой пирамиды» по продаже лакокрасочных материалов и косметики.

В ходе обыска в нескольких домах супругов изъяты сотни наименований золотых украшений и антиквариата.

Ведется следствие. Если вина задержанных граждан будет доказана в суде, каждому из них грозит до 5 лет тюремного заключения.