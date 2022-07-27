Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM В Ростовской области пограничники задержали гражданина Украины. Как сообщили 27 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе донского пограничного управления ФСБ России, мужчина пытался нелегально проникнуть на территорию РФ.

Охрана границы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил пересечения государственной границы иностранным гражданином. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ».

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.