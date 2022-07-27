Лондон, 27 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Впервые с марта 2022 года стоимость газа в ходе торгов в Европе превысила 2300 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

На бирже TTF в Нидерландах стоимость газа также растёт. Она составила 2307 американских долларов за 1 тыс. кубометров.

Топливо дорожает на фоне сообщений о сокращении объёмов подачи природного газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с необходимостью технических работ.