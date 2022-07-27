Тбилиси, , 09:43 — REGNUM Депутаты парламента Грузии должны защищать интересы сограждан, в том числе, когда это касается деятельности иностранных послов. Об этом заявил журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа.

Критика Daphne-scott.com

Он прокомментировал отсутствие ответов посла США в Тбилиси Келли Дегнан на заданные две недели назад вопросы депутатов, касающиеся возможного давления на грузинского судью и обвинений в адрес Вашингтона в попытке втянуть Грузию в конфликт с Россией.

«Оказывается, послу и вопроса не задашь. Когда нужно благодарить, мы это делаем, а если какой-либо посол заслуживает критики, мы и этого не постесняемся», — сказал Заркуа.

Депутат отметил, что США является стратегическим партнёром для Грузии, за что он благодарен. Тем не менее политик уверен, что депутаты вправе задавать вопросы американскому послу и получать на них ответы.

«Она же не святая. Был задан вопрос? Нужно ответить», — заявил депутат.

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