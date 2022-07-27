Тегеран, , 09:42 — REGNUM Иран готова поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, заявил замглавы МИД этой страны по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время Иран импортирует большое количество российского зерна за нацвалюту, «импорт пшеницы из России в этом году не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами».

«Мы также можем экспортировать наши товары (в РФ — ред.), например, России нужны наши строительные материалы или, например, сельскохозяйственные культуры», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Тегеран и Москва решили увеличить количество авиарейсов между странами до 35 в неделю.

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