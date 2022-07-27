Москва, , 09:42 — REGNUM Свои поздравления по поводу 10-летия с момента установления стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом направил президент РФ Владимир Путин своем вьетнамскому коллеге Нгуену Суан Фуку. Текст соответствующей телеграммы 27 июля обнародован на сайте Кремля.

С президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком Официальное интернет-представительство президента России

«Уважаемый товарищ Нгуен Суан Фук, примите искренние поздравления по случаю 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими государствами. Это, бесспорно, важное историческое событие, которое ознаменовало выход российско-вьетнамских связей на качественно новый уровень», — говорится в телеграмме.

Кроме того, российский лидер отметил, что за прошедшие 10 лет между Россией и Вьетнамом значительно расширился диалог в политической сфере, а также были реализованы большие совместные проекты в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах.

Помимо того, президент РФ высказал уверенность в том, что совместными усилиями власти двух стран продолжат и дальше развивать отношения между Россией и Вьетнамом, а также координировать усилия в решении насущных вопросов международной повестки дня, что отвечает интересам народов двух стран и способствует обеспечению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному вьетнамскому народу — благополучия и процветания», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел телефонные переговоры с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном.