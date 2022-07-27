Путин поздравил президента Вьетнама с 10-летием стратегического партнерства
Москва, 27 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Свои поздравления по поводу 10-летия с момента установления стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом направил президент РФ Владимир Путин своем вьетнамскому коллеге Нгуену Суан Фуку. Текст соответствующей телеграммы 27 июля обнародован на сайте Кремля.
«Уважаемый товарищ Нгуен Суан Фук, примите искренние поздравления по случаю 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими государствами. Это, бесспорно, важное историческое событие, которое ознаменовало выход российско-вьетнамских связей на качественно новый уровень», — говорится в телеграмме.
Кроме того, российский лидер отметил, что за прошедшие 10 лет между Россией и Вьетнамом значительно расширился диалог в политической сфере, а также были реализованы большие совместные проекты в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах.
Помимо того, президент РФ высказал уверенность в том, что совместными усилиями власти двух стран продолжат и дальше развивать отношения между Россией и Вьетнамом, а также координировать усилия в решении насущных вопросов международной повестки дня, что отвечает интересам народов двух стран и способствует обеспечению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному вьетнамскому народу — благополучия и процветания», — добавил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел телефонные переговоры с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном.