Новосибирск, , 09:41 — REGNUM СУ СК РФ по Новосибирской области известило о задержании мужчины, совершившего вечером, 26 июля, жестокое нападение на 17-летнюю девушку на улице Лесосечная Советского района. Трагедия попала на камеру видеорегистратора.

Убийство mosaic36

Предварительно установлено, конфликт возник на почве ревности. Во время ссоры мужчина нанес своей знакомой не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области подозреваемый был задержан в Ленинском районе города Новосибирска. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на почве ревности 24 июля произошла в Омске. Там мужчина зарезал своего соперника — работника ТЭЦ.

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