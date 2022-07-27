Тверь, 27 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Уголовное дело о гибели 13 человек в результате автоаварии с участием двух пассажирских автобусов в Тверской области в 2018 году передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Тверской области.

Пресс-служба СУ СКР по Тверской области На месте аварии

Обвиняемыми по делуоб оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проходят бывшие индивидуальный предприниматель, генеральный директор ООО «Автодом», учредитель ООО «ТрансАвто» и директор ООО «ТрансАвто».

Авария произошла утром 5 октября 2018 года на 24-м километре дороги «Тверь-Ржев». Согласно материалам дела, водитель микроавтобуса Ford Transit, находясь в болезненном и крайне утомленном состоянии из-за нарушения срока междусменного отдыха, допустил столкновение с автобусом «ЛиАЗ», используемым ОАО «Тверьавтотранс». По данным следствия, водитель был допущен к управлению транспортным средством при наличии медицинских противопоказаний, также он не был проинструктирован о соблюдении безопасности пассажирских перевозок.

В результате аварии водитель и 12 пассажиров Ford погибли, травмы получили пассажир и водитель автобуса «ЛиАЗ», а также пассажир микроавтобуса.

Следствие полагает, что фигуранты уголовного дела оказывали услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате их действий систематически нарушался порядок труда и отдыха водителей, а мероприятия перед выпуском автобусов в рейс проводились фиктивно. Водители не были официально трудоустроены, инструктаж и стажировки не проводились, транспортные средства хранились в нарушение транспортной безопасности по месту жительства водителей, документы передавались водителям с фиктивными заранее проставленными необходимыми отметками о проведенных мероприятиях.

Все эти факторы, считают следователи, создавали реальную опасность оказываемой услуги пассажирских перевозок как для жизни и здоровья участников дорожного движения в общем, так и потребителей указанной услуги в частности.

Установлено также, что травмы, которые водитель автобуса и пассажиры получили при ДТП, «причинили здоровью каждого тяжкий вред по признаку опасности для жизни и стоят в прямой причинной связи с наступлением их смерти».

Ни один из обвиняемых своей вины в преступлении не признал. Однако следователи, сообщили в СК, собрали достаточную доказательную базу и детально восстановили обстоятельства и причины аварии. В рамках следствия было проведено более 20 обысков, порядка 20 судебных экспертиз, допрошено свыше 150 свидетелей, в том числе давших показания о преступной схеме, которую использовали обвиняемые.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.