Якутск, , 09:43 — REGNUM В министерстве культуры Якутии для жителей сёл, пострадавших от паводка в Верхоянском и Кобяйском районах, собрали 1,3 млн рублей. Деньги в том числе передавали республиканские учреждения культуры и их работники, сообщили 27 июля в ведомстве.

Паводок принес с собой кучи мусора на приусадебные участки Пресс-служба «Молодой гвардии Единой России»

Читайте также: С жителей Якутии собирают деньги на помощь пострадавшим от паводка

«Средства мы направим на восстановление учреждений культуры и в помощь работникам культуры. Сумма собранных средств увеличивается ежечасно. Планируем собрать до двух миллионов рублей», — сказал министр культуры Якутии Юрий Куприянов.

По его словам, собранные деньги направят на восстановления центра народного творчества в селе Дулгалах, центра культуры и спорта в селе Бетенкес, дом народного творчества в селе Суордах. Каждое из этих учреждений культуры получит по 100 тыс. рублей.

Также во время паводка пострадали 52 дома и 25 хозяйственных построек 71 работника культуры Верхоянского района. В селе Себян-Кюель Кобяйского района были подтоплены дома двух работников учреждений, подведомственных министерству культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии собирает деньги на восстановление домов в сёлах Верхоянского и Кобяйского районов Якутии. Пожертвования якутян станут дополнительной материальной помощью подтопленцам.