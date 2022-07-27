Москва, 27 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Страны Запада поставили Украину в рабскую зависимость от США и Евросоюза, заявила 27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

Mid.ru Мария Захарова

Она прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о помощи России народу Украину в избавлении от антинародного и антиисторического режима говорят о российских планах «подчинить Украину».

«Я могу ей ответить, что действия ее страны вкупе с действиями стран ЕС и США как раз-таки поставили Украину и украинский народ в зависимость, в полную рабскую зависимость от стран Запада», — сказала Захарова в эфире радиостанции.

Как сообщало ИА REGNUM, «крестовый поход» Запада на Россию завершился провалом и позором, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.