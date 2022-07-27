Ульяновск, , 09:34 — REGNUM Ульяновская область по темпам вакцинации от ковида занимает 40 место в стране. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным областного минздрава, всего передано 890 017 комплектов вакцины от ковида, в наличии осталось 113 987 доз. По информации на 26 июля, привились 755 033 человека, в том числе завершили вакцинацию (то есть получили два компонента) 575 848 жителей.

Также идёт ревакцинация, которую рекомендуется проводить через полгода после введения второго компонента. По информации минздрава, ревакцинированы 158 454 жителя.

«В целом по стране наблюдается снижение темпов вакцинации от ковида. Ульяновская область сейчас удерживает темпы с небольшой тенденцией к росту и находится на 40 месте среди 85 субъектов», — сообщила исполняющая обязанности главы минздрава Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева .

По его словам, в регионе действуют 44 стационарных и 3 мобильных пункта вакцинации, работает 31 выездная бригада.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 июля (по данным федерального оперативного штаба) в Ульяновской области уровень коллективного иммунитета к ковиду составлял 10,3% (в РФ — 12,3%).

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