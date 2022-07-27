Оренбург, , 09:31 — REGNUM Пожилая жительница Оренбурга не смогла добиться от своей дочери выплаты ежемесячных алиментов. Об этом сообщили журналистам в Ленинском райсуде города.

В суде Pixabay.com

Гражданка требовала ежемесячно 10 тыс. рублей. Суду она пояснила, что испытывает материальные трудности. Так, основная часть денег уходит на приобретение лекарств. При этом дочь отказывается помогать материально.

Суд в свою очередь установил, что размер пенсии гражданки превышает уровень прожиточного минимума для пенсионеров на территории Оренбургской области. В то же время истица не предоставила доказательств ежемесячных расходов на покупку лекарственных средств и необходимости несения таких затрат. В связи с этим суд отказался удовлетворить её иск. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.