Оренбурженка не смогла добиться алиментов от своей дочери
Оренбург, 27 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Пожилая жительница Оренбурга не смогла добиться от своей дочери выплаты ежемесячных алиментов. Об этом сообщили журналистам в Ленинском райсуде города.
Гражданка требовала ежемесячно 10 тыс. рублей. Суду она пояснила, что испытывает материальные трудности. Так, основная часть денег уходит на приобретение лекарств. При этом дочь отказывается помогать материально.
Суд в свою очередь установил, что размер пенсии гражданки превышает уровень прожиточного минимума для пенсионеров на территории Оренбургской области. В то же время истица не предоставила доказательств ежемесячных расходов на покупку лекарственных средств и необходимости несения таких затрат. В связи с этим суд отказался удовлетворить её иск. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.