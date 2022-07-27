Ереван, , 09:29 — REGNUM Работа метро Еревана возобновлена после объявленной его работниками утром 27 июля (05:00 мск) забастовки с требованием поднять заработную плату. Об этом 27 июля сообщила журналистам пресс-секретарь ереванского метрополитена Татев Хачатрян.

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«В результате переговоров администрации и бастующих машинистов работа метро возобновилась, все станции с 09:30 (08:30 по мск — ред.) работают в обычном режиме», — сказала она.

Отметим, ранее стало известно, что ереванское метро с утра среды не работало из-за забастовки, объявленной машинистами, которые потребовали пересмотреть размер их зарплаты.