Рим, 27 июля 2022, 09:28 — REGNUM Рекорд по продаже футболок в первый день после трансфера в клуб чемпионата Италии побил аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала. Об этом 27 июля сообщает Corriere dello Sport.
Отмечается, что Дибала побил рекорд Криштиану Роналду, который тот установил в день прибытия в «Ювентус» в 2018 году. Тогда было продано 500 тыс. футболок с именем португальского нападающего.
Футболки с именем Дибалы продали в первый день трансфера сразу в количестве 530 тыс. штук.
Напомним, Дибала перешёл в «Рому» из «Ювентуса» на правах свободного агента и подписал с римским клубом трёхлетний контракт.
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