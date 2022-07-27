Рим, , 09:28 — REGNUM Рекорд по продаже футболок в первый день после трансфера в клуб чемпионата Италии побил аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала. Об этом 27 июля сообщает Corriere dello Sport.

Пауло Дибала Leandro Ceruti

Отмечается, что Дибала побил рекорд Криштиану Роналду, который тот установил в день прибытия в «Ювентус» в 2018 году. Тогда было продано 500 тыс. футболок с именем португальского нападающего.

Футболки с именем Дибалы продали в первый день трансфера сразу в количестве 530 тыс. штук.

Напомним, Дибала перешёл в «Рому» из «Ювентуса» на правах свободного агента и подписал с римским клубом трёхлетний контракт.

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