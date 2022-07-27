Нур-Султан, , 09:28 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял прибывшего в Нур-Султан премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас связывают тесные узы дружбы и многогранного сотрудничества. Наша задача — укреплять и развивать дальше наши дружественные отношения», — сказал на встрече Токаев.

По данным пресс-службы, он отметил, что программа Гарибашвили и прибывшей с ним в Казахстан делегации очень насыщенная. Стороны на встрече обсудили актуальные торгово-экономические вопросы, особенно те, что касаются транспортно-логистического взаимодействия.

«Я приехал с важным посылом — мы заинтересованы в развитии двустороннего взаимодействия, расширении наших отношений во всех сферах. Товарооборот между странами увеличивается. За первое полугодие он вырос на 150%», — отметил на встрече Гарибашвили.

Напомним, грузинская делегация прибыла в Нур-Султан 26 июля. Ранее прошла встреча глав МИД Грузии и Казахстана Ильи Дарчиашвили и Мухтара Тлеуберди.

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