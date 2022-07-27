Владивосток, 27 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Во Владивостоке идёт подготовка к празднованию Дня Военно-морского флота России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Министерство обороны Российской Федерации Флаг ВМФ

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31 июля в 10:00 в бухте Золотой Рог начнется военно-морской парад кораблей. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц обойдет на катере «Ураган» парадный строй кораблей. Всего в парадной линии будет выставлено шесть боевых кораблей ТОФ.

Далее праздник продолжится на набережной Цесаревича, где с 11:00 до 19:00 на борту самоходного плавучего крана «СПК-44 150», установленного в 50 метрах от берега на рейде бухты Золотой Рог, на светодиодном экране будут транслироваться музыкальные композиции и видеофильмы о флоте.

В 19:00 артисты Военного оркестра штаба ТОФ представят зрителям показательное выступление в формате дефиле.

Основная концертная программа, посвящённая Дню ВМФ России и 350-летию со дня рождения Петра I, начнётся в 20:00. Артисты Ансамбля песни и пляски ТОФ выступят на специальной плавучей сцене, оборудованной прямо на плавкране.

В 22:00 состоится праздничный салют. Также 31 июля в 22:00 праздничный артиллерийский салют дадут над акваторией Амурского залива со стороны мыса Боброва.

30 июля концертная программа посвященная Дню ВМФ, состоится в парке «Патриот» на острове Русский.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40 мероприятий подготовлено в Воронеже ко Дню Военно-морского флота России, который отмечается 31 июля.