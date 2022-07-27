Москва, 27 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. На северо-западе Москве на особо охраняемой территории строится новая Покровская набережная. В рамках проекта здесь появится экопарк Primavera, сообщили в Стройкомплексе.

Алексей Лазарев В парке

Экопарк разместится на площади 17 га и станет естественным продолжением зеленого пояса полуострова Покровское-Стрешнево. Экопарк будет связан с Москвой-рекой восемью пешеходными проходами с «Клубным городом на реке Primavera».

На набережной Москвы-реки построят амфитеатр, рассчитанный на 250 мест. Он представляет собой зеленые террасы, через пешеходные проходы связывающие храмовый комплекс с тропами экопарка. Летом амфитеатр может превратиться в кинотеатр под открытым небом или танцевальную площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве до 2023 года планируется благоустроить порядка 120 км набережных.

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