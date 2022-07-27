Москва, , 09:27 — REGNUM Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект об установлении Дня памяти всех жертв войны в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом сообщил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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"Депутаты Государственной думы предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу», — сказал Володин журналистам.

Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов, этот геноцид продолжается девятый год. Никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов, возмущен спикер Госдумы.

Осенняя сессия Госдумы откроется в сентябре.