Омск, 27 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. После новосибирской резни на почве ревности стало известно ещё об одной похожей трагедии, она произошла в Омске 24 июля. По данным телеграм-канала областного ГУ МЧС РФ, информация о смерти около проходной работника ТЭЦ поступила в полицию примерно в 21:00 местного времени 24 июля. В этот день вечером 42-летний мужчина вышел с территории предприятия после окончания рабочей смены, однако через некоторое время вернулся к КПП и попросил о помощи. Работник успел сообщить, что его ударили ножом, и через несколько минут скончался.

publicdomainpictures.net Убийство

В ходе работы по раскрытию данного преступления сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Омской области организовали тщательный осмотр места происшествия, неподалеку обнаружили матерчатые перчатки со следами крови, опросили порядка 80 человек из числа знакомых, друзей и коллег потерпевшего.

Полицейские выяснили, что погибший встречался с женщиной, однако не был единственным претендентом на ее сердце. В то же время свидетели сообщили оперативникам, что на парковке предприятия видели незнакомый им автомобиль марки «Лада Гранта». В дальнейшем сотрудники уголовного розыска установили номер машины и ее владельца.

Спустя некоторое время оперативники задержали 55-летнего подозреваемого на работе — он трудился водителем в одной из омских организаций.

В ходе его допроса стало известно, что 24 июля около 20:30 у проходной он встретил соперника, они сели в автомобиль потерпевшего, где и началась ссора. В результате конфликта фигурант нанес погибшему не менее 8 ударов ножом, после чего уехал, выбросив перчатки и орудие преступления.

СУ СК России по Омской области уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. До момента избрания меры пресечения задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области полицейские устанавливают обстоятельства жестокого нападения на девушку: ревнивый мужчина нанёс жертве на менее 14 ударов, запись попала на камеру видеорегистратора. Его удалось задержать, сейчас идет допрос. По данным СК, злоумышленнику 27 лет, он уже был судим.

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