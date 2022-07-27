Ростов-на-Дону, , 09:24 — REGNUM В Россию за сутки прибыли более 20 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом ИА REGNUM 27 июля сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Эвакуация гражданских Никита Третьяков © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию с начала специальной военной операции эвакуировано 2 872 257 человек, в том числе 455 977 детей. Государственную границу РФ пересекли 468 807 автомобилей.

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