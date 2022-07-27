Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Новый поезд между Санкт-Петербургом и Самарой будет ходить с 5 августа 2022 года. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе АО «ФПК».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры поезда

Рейсы № 63 и 64 будут ходить с остановками, в том числе в Москве. Первый поезд из Самары в сторону Петербурга отправится в 12:00 5 августа, а Северную столицу состав покинет 6 августа в 22:20.

Пассажиры смогут разместиться в комфортабельных одноэтажных спальных и купейных вагонах, а также занять сидячие места.

«Поезд позволит путешествовать большему количеству пассажиров между Самарой и Санкт-Петербургом, ведь это очень популярное направление: с начала года мы перевезли по нему свыше 30 тыс. пассажиров», — подчеркнули в пресс-службе АО «ФПК».

Приобрести билеты пассажиры могут на сайте ОАО «РЖД». Также это можно сделать с помощью мобильного приложения компании и в кассах на вокзалах.