Улан-Удэ, , 09:23 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан местный житель по обвинению в убийстве брата-близнеца. Тело убитого было найдено утром 26 июля возле гаражей на проспекте Строителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 35-летний обвиняемый жил в квартире вместе с женой, ребёнком и братом. Накануне вечером мужчина вместе распивали спиртное, после чего поссорились и разошлись по комнатам. Под утро они помирились и решили сходить ещё за одной порцией алкоголя, которую распивали на улице.

«Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними вновь вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил нож и нанес им брату несколько ударов в грудь и живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Бросив брата умирать. обвиняемый сбежал с места происшествия. Однако уже спустя несколько часов его задержали у родственников. К настоящему времени мужчина рассказал подробности произошедшего. Ему предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу.