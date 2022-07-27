Лондон, , 09:23 — REGNUM Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в 2023 году может побороться за должность генерального секретаря НАТО, пишет The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам британского парламента.

Борис Джонсон Chatham House

«Старшие тори поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО, когда эта высокопоставленная должность освободится», — пишет газета.

Отмечается, что Джонсона на этот пост рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к политикам Евросоюза, которые слишком часто выступали с предложениями создать новую армию ЕС.

Кроме того, пишет издание, из-за спецоперации России на Украине Джонсон оказался в «активе» антироссийской политической и экономической кампании Запада. Также именно Джонсон повлиял на решение Швеции и Финляндии подать заявки на членство в альянсе, уточняет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, своё последнее выступление в парламенте на посту премьер-министра Великобритании Борис Джонсон закончил цитатой из известного американского фильма «Терминатор 2: Судный день».

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