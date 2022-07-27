Лондон, 27 июля 2022, 09:23 — REGNUM Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в 2023 году может побороться за должность генерального секретаря НАТО, пишет The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам британского парламента.
Отмечается, что Джонсона на этот пост рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к политикам Евросоюза, которые слишком часто выступали с предложениями создать новую армию ЕС.
Кроме того, пишет издание, из-за спецоперации России на Украине Джонсон оказался в «активе» антироссийской политической и экономической кампании Запада. Также именно Джонсон повлиял на решение Швеции и Финляндии подать заявки на членство в альянсе, уточняет газета.
Как сообщало ИА REGNUM, своё последнее выступление в парламенте на посту премьер-министра Великобритании Борис Джонсон закончил цитатой из известного американского фильма «Терминатор 2: Судный день».
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