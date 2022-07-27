Сочи, Краснодарский край, , 09:23 — REGNUM Девять пассажирских поездов задержано из-за схода селя на перегоне Якорная Щель — Чемитоквадже в Сочи утром 27 июля, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Поезд Администрации Сочи

Небольшой объём грязекаменной массы сошёл на железнодорожные пути около 05:00 27 июля. В результате были повреждены две опоры.

«Было задержано девять пассажирских поездов. К работам по восстановлению был привлечен спецпоезд и 14 специалистов. В настоящее время последствия ликвидированы, движение на этом участке восстановлено. Некоторое время будут наблюдаться задержки в расписании на один — два часа», — сообщили в пресс-службе.

Также подтопления фиксировались на федеральной трассе в Лазаревском районе, а в районе Головинки на проезжую часть упало дерево. По данным на 07:00 препятствия устранены, движение по федеральным трассам А-147, А-148 и А-149 в административных границах Сочи осуществляется в штатном режиме.

Как уточнили в мэрии, на данный момент дождь в городе прекратился, однако штормовое предупреждение действует до конца суток. Прогнозируются сильные осадки, шквал до 22 м/с. Жителям и гостям Сочи рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 июля из-за проливных дождей из берегов вышли реки в Дагомысе, вода подошла к десяти жилым домам.

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