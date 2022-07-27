Алданский район, Якутия, 27 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Падёж оленей зафиксировали в Якутии. От чего скончались животные, сейчас выясняют ветеринары, сообщило 27 июля в ИА SakhaPress.

Юля Даркова ИА REGNUM Олени

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Гибель более ста оленей случилась в оленеводческих хозяйствах Алданского района республики. От какой болезни погибли животные, неизвестно. Анализы ветслужб будут готовы в течение недели.

Есть версия, что причиной гибели оленей стал заражённый энцефалитом клещ.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года массовая гибели диких северных оленей была зафиксирована вблизи сельского поселения Хатанга в Красноярском крае.