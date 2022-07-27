Дакка, 27 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. С официальной просьбой о предоставлении кредита на борьбу с изменением климата обратились к Международному валютному фонду (МВФ) власти Бангладеш. Об этом 27 июля сообщает новостной портал BD News 24 со ссылкой на представителя МВФ в Дакке.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бангладеш

По словам представителя, власти Бангладеш запросили у МВФ сумму $4,5 млрд, однако официального подтверждения её размера властями пока не было.

«В запросе правительство заявило, что хочет использовать средства для продвижения усилий по предотвращению изменения климата, и предложило начать переговоры по этой теме», — говорится в материале издания.

При этом уточняется, что представитель МВФ отметил готовность его организации оказать финансовую помощь властям страны.

«Мы приступим к подготовке проекта после консультаций с Бангладеш», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай достиг своей цели по созданию системы «лесных начальников» в соответствии с графиком, и более чем за год было назначено почти 1,2 млн «начальников».