Ереван, 27 июля 2022, 09:20 — REGNUM Метрополитен в Ереване 27 июля из-за забастовки начал работу в 09:30 по местному времени (08:30 мск). Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия.
«Нормальная работа метро была возобновлена. Приносим извинения пассажирам», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что представители дирекции метро провели переговоры с протестующими, которые отказывались работать.
Напомним, сегодня, 27 июля, машинисты Ереванского метро отказались работать, требуя повышения зарплаты. Предприятие простаивало с 06:00.
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