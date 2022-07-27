Донецк, 27 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел минерального со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:55 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

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