Элиста, 27 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Элисте жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в чердачном помещении. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

О пожаре во 2-м микрорайоне столицы Калмыкии стало известно примерно в 6:30 мск. Выяснилось, что в чердачном помещении на крыше дома загорелся мусор. В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели оперативно эвакуировали 11 жильцов.

Устанавливаются причина возгорания и виновное лицо.