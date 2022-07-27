Москва, , 09:17 — REGNUM «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) совместно работают над созданием оборудования для связи шестого поколения 6G. Об этом 27 июля сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

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Собеседник издания рассказал, что оборудование может быть создано к 2025 году. Также генеральный директор НИИ радио Олег Иванов подтвердил журналистам, что ФГБУ вместе со «Сколтехом» подготовило предложения по разработке оборудования 6G.

В материале говорится, что в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили поручение Минцифры до 1 августа вместе с Минобрнауки и Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023 год и на последующий период финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 6G.