Чебоксары, 27 июля 2022, 09:15 — REGNUM Из Чувашии на Донбасс отправилась очередная партия гуманитарного груза. На этот раз её собирали через фонд «Все для Победы!». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе чувашского отделения ОНФ.
Чувашские «фронтовики» отправили на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи, поясняя, что на этот раз она была сформирована для воинских подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик в рамках акции «Народный фронт. Все для Победы!». Отмечается, что переданы скомплектованные медицинские тактические рюкзаки, армейские «наборы для выживания», средства личной гигиены, бинокли и прицелы.
Этим же рейсом направлен гуманитарный груз гражданскому населению ДНР и ЛНР: продукты питания, средства для ухода за детьми, бытовая химия, игрушки и канцтовары.
Напомним, что ранее партия гуманитарной помощи отправилась на Донбасс из Чувашии 21 июля. Всего было сформировано семь партий общим весом почти 280 тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чувашия и ДНР подписали три соглашения, предусматривающие совместное восстановление разрушенной инфраструктуры. Речь идёт, в первую очередь, о возобновлении энергоснабжения, для чего Чувашия взяла шефство над двумя электротехническими заводами в ДНР — Донецким и Торезским.