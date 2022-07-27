Чебоксары, , 09:15 — REGNUM Из Чувашии на Донбасс отправилась очередная партия гуманитарного груза. На этот раз её собирали через фонд «Все для Победы!». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе чувашского отделения ОНФ.

Владислав Солдатов и Николай Косыев https://onf.ru/

Чувашские «фронтовики» отправили на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи, поясняя, что на этот раз она была сформирована для воинских подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик в рамках акции «Народный фронт. Все для Победы!». Отмечается, что переданы скомплектованные медицинские тактические рюкзаки, армейские «наборы для выживания», средства личной гигиены, бинокли и прицелы.

«На Донбасс отправилась и гитара. Даритель рассказал, что служил и понимает, что может потребоваться воинам. А им после боевых действий хочется отдохнуть душой, спеть с друзьями любимые песни», — поясняют в региональном штабе.

Этим же рейсом направлен гуманитарный груз гражданскому населению ДНР и ЛНР: продукты питания, средства для ухода за детьми, бытовая химия, игрушки и канцтовары.

«Для тех, кто сейчас в зоне боевых действий или рядом с ней, важна любая поддержка. И когда мирные жители и защитники с Донбасса получают такой груз, они чувствуют силу поддержки России и что они стали частью страны, знают, что они теперь не одни, что мы своих не бросаем и что мы вместе», — говорит член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Чувашии Владислав Солдатов.

Напомним, что ранее партия гуманитарной помощи отправилась на Донбасс из Чувашии 21 июля. Всего было сформировано семь партий общим весом почти 280 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чувашия и ДНР подписали три соглашения, предусматривающие совместное восстановление разрушенной инфраструктуры. Речь идёт, в первую очередь, о возобновлении энергоснабжения, для чего Чувашия взяла шефство над двумя электротехническими заводами в ДНР — Донецким и Торезским.