Сочи, Краснодарский край, , 09:13 — REGNUM Реки из берегов вышли из-за проливных дождей в Дагомысе в ночь на 27 июля. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации города-курорта Сочи Алексей Копайгородский.

Дагомыс Телеграм-канал Алексея Копайгородского

Датчики безопасности сработали на реках Западный и Восточный Дагомыс в 03:00, были включены сирены, уточнили в пресс-службе администрации города.

«Вода подошла к десяти многоквартирным домам. Пострадавших по предварительным данным нет. Также в Лазаревском на перегоне Якорная Щель-Чемитоквадже сошёл сель, движение сейчас восстановлено. Необходимо как можно быстрее устранить все последствия стихии. Сил и средств достаточно», — написал мэр в соцсети.

В Сочи до конца суток 27 июля действует штормовое предупреждение, по данным властей, эпицентр непогоды придётся на Лазаревский район.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди в Сочи прошли также 23 и 24 июля, подтопленными оказались дома, повреждены машины. Погиб один человек.