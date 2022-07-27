Манчестер, Великобритания, , 09:13 — REGNUM Агент португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с футболистом и отдать его в аренду. Об этом 27 июля сообщает COPE.

Криштиану Роналду Fanny Schertzer

Отмечается, что Мендеш провёл встречу с руководством клуба и попросил продлить с 37-летним игроком соглашение.

По информации издания, Мендеш также попросил, чтобы Роналду отдали в аренду на один сезон в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

Напомним, летом 2021 года Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса».

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